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16.02.2023  08:59   Рита Парфенова

У Куп’янську після обстрілу згорів ангар з автобусами: в ХОВА розповіли про удари по Харківщині

Минулої доби ворожого вогневого впливу зазнали населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Обстріли Харківщини 15 лютого 2023 року

Про повідомили у прес-службі ХОВА, передає РЕДПОСТ.

15 лютого, після ранкових обстрілів Куп’янська, пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Сталися пожежі.

Також під ворожим вогнем була смт Дворічна. Там вибито вікна у декількох приватних будинках.

Об 11:00 російські війська обстріляли із РСЗВ «Ураган» село Світличне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі.  

Після 11:00 ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено 3 приватних будинки.

Вночі, після 23:00, окупанти знову вдарили по Куп’янську. Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Площа пожежі становила 700 кв.м.

На щастя, без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 15 по 16 лютого під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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