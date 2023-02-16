У Куп’янську після обстрілу згорів ангар з автобусами: в ХОВА розповіли про удари по Харківщині

Минулої доби ворожого вогневого впливу зазнали населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
Про повідомили у прес-службі ХОВА, передає РЕДПОСТ.
15 лютого, після ранкових обстрілів Куп’янська, пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Сталися пожежі.
Також під ворожим вогнем була смт Дворічна. Там вибито вікна у декількох приватних будинках.
Об 11:00 російські війська обстріляли із РСЗВ «Ураган» село Світличне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі.
Після 11:00 ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено 3 приватних будинки.
Вночі, після 23:00, окупанти знову вдарили по Куп’янську. Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Площа пожежі становила 700 кв.м.
На щастя, без постраждалих.
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