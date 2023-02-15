15.02.2023 13:59 Рита Парфенова

Вперше з початку року випадки COVID-19 виявили у всіх районах Харківщини

Протягом доби 14 лютого офіційно зареєстровано 4 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



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Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 23 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 570 осіб. Одужало 308 984 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 276 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Харківському районі діагноз підтвердився у шістьох осіб (із них чотири – мешканці міста Харкова). По шість позитивних результати зареєстровано в Ізюмському та Лозівському, два – у Чугуївському, по одному – у Богодухівському, Красноградському та Куп’янському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 14 лютого.



