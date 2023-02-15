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15.02.2023  13:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області розшукують свідків смертельної ДТП

Чоловік помітив людину, що лежала на дорозі, а поряд з ним знаходився мопед.

ДТП Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 27 вересня о 19:00 до поліції надійшла інформація про ДТП у селі Яковлівка.
 
Працівники поліції виїхали на місце події та провели огляд. Встановлено, що по вулиці Миру сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мопеда «DELTA» під керуванням 36-річного місцевого мешканця та невстановленого транспортного засобу. Інший учасник аварії зник.
 
З місця ДТП правоохоронці вилучили фрагменти невідомого автомобіля: металеву  рамку та сітку від рамки номеру авто.
 
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація за вказаним фактом просимо звертатись за телефоном 099-929-80-62 або до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.7, до капітана поліції Коляди Олега Юрійовича.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукували неповнолітню дівчинку.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харьков, харків
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