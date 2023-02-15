15.02.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові розшукували неповнолітню дівчинку

До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що її дочка вийшла з дому і не повернулася.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

14 лютого о 20:46 поліцейські отримали інформацію про зникнення 13-річної дівчинки. Дівчинка покинула будинок, не взявши з собою телефон. Мати намагалася самостійно відшукати дитину, проте це результатів не дало.

На пошуки дитини негайно був орієнтований особовий склад райуправління.

Працівники кримінальної поліції, інспектори ювенальної превенції та дільничні офіцери поліції системно перевіряли прилеглу територію біля місця проживання зниклої та опитували громадян щодо встановлення можливих свідків.

Вже за кілька годин один зі свідків повідомив, що бачив схожу дівчину в під’їзді одного з будинків Салтівського району. Правоохоронці негайно прибули за вказаної адресою та виявили там неповнолітню. З її слів, причиною втечі стала сварка з батьками.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз'яснювальну роботу та склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



