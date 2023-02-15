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15.02.2023  12:57   Рита Парфенова

Комунальники Харькова борються з ожеледицею на тротуарах та в місцях відпочинку

З ранку 15 лютого комунальники після морозної ночі прибирають сніг та обробляють прибудинкові території протиожеледною сумішшю.


t.me/citykharkivua

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланнм на Департамент житлово-комунального господарства, станом на 9:00 15 лютого у роботах з прибирання снігу в місті Харкові залучені 1987 робітників комунальних підприємств. Також працює 19 одиниць автотракторної техніки.

У тому числі на прибудинкових територіях, що обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1686 дворових робітників. У вівторок, 14 лютого, було очищено 4467 прибудинкових територій.
 
На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 301 робітник та 15 одиниць автотракторної техніки. Напередодні було прибрано 607 тис. кв. м тротуарів в парках, скверах та на інших територіях.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновили водопостачання у частині будинків Індустріального району.
 
Робітники КП Харківблагоустрій прибирають снігу в місті Харкові Робітники КП Харківблагоустрій прибирають снігу в місті Харкові

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  прибирання снігу, харьков, харків, жкг
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