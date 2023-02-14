14.02.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

Комунальники відновили водопостачання у частині будинків Індустріального району

Комунальне підприємство «Харківводоканал» відновило водопостачання частини будинків жилмасивів Рогань і Горизонт в Індустріальному районі.

Заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада повідомив, що наразі проблему відсутності води в частині будинків цих житлових масивів повністю вирішено. Передає РЕДПОСТ.

«Під час чергового обстрілу міста ворог цілеспрямовано зруйнував один із об'єктів енергетичної інфраструктури. Без електроенергії залишилася насосна станція, яка подає воду в частину будинків житлових масивів Рогань, Горизонт і Сонячний в Індустріальному районі. Після зупинки підкачуючих насосів, водопостачання на верхніх поверхах багатоквартирних будівель було на зниженому тиску або зникло зовсім.

Фахівці підприємства негайно виїхали на місце і намітили кілька способів вирішення цієї складної нештатної ситуації. Відновлювальні роботи велись поетапно. Стабільно послугу надавали вже о 12 годині дня 13 лютого», - зазначив Микола Завада.

За його словами, водопостачання забезпечили за рахунок перерозподілу подачі води із сусідніх насосних станцій. Спочатку розглядали кілька варіантів вирішення цієї непростої проблеми, адже подібних ситуацій на об'єктах водопостачання раніше не виникало.

«Це тимчасове та короткострокове рішення водопостачання наших споживачів. Надалі спланована і вже впроваджується альтернативна програма відновлення подачі електроенергії на насосну станцію, готуємо майданчик для установки генератора.

На сьогодні відмічаємо незначні стрибки та зниження тиску води на верхніх поверхах у нічний час, продовжуємо контролювати окремі адреси будинків. Але загалом, проблему вирішено, для порівняння – вчора диспетчерська служба прийняла 228 заявок на відсутність води, а сьогодні лише 3 і всі вони мають індивідуальний характер», - наголосив заступник директора з виробництва.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники усунули 10 аварій на водоводах.



