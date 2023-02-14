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14.02.2023  15:32   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова чоловік став посадовцем при окупантах

Чоловік з-під Харкова під підозрою у держзраді.

Допомагав загарбникам та став посадовцем при окупантах чоловік у передмісті Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 40-річний мешканець с. Руська Лозова пішов на співпрацю з російськими загарбниками:
  • обійняв посаду «и. о. начальника управления лесного хозяйства» так званої «ВГА Купянского района Харьковской области». 
  • виконував низку функцій, насамперед — координував виробничу діяльність фейкового «Купянского лесного хозяйства», створеного на базі українського підприємства. 
  • формував та погоджував бюджет для виплати заробітної плати у російських рублях працівникам вказаного підприємства.  
  • надавав вказівки своїм підлеглим щодо заготівлі деревини та здійснення перереєстрації усіх транспортних засобів, укладання трудових договорів та їх реєстрації в органах окупаційної влади.  
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про шоумена з Харкова, який став керівником окупаційної адміністрації, а потім втік у РФ.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  зрада, колаборант, харьков, харків, руська лозова
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