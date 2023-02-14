14.02.2023 15:32 Дмитро Колонєй
У передмісті Харкова чоловік став посадовцем при окупантах
Чоловік з-під Харкова під підозрою у держзраді.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 40-річний мешканець с. Руська Лозова пішов на співпрацю з російськими загарбниками:
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обійняв посаду «и. о. начальника управления лесного хозяйства» так званої «ВГА Купянского района Харьковской области».
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виконував низку функцій, насамперед — координував виробничу діяльність фейкового «Купянского лесного хозяйства», створеного на базі українського підприємства.
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формував та погоджував бюджет для виплати заробітної плати у російських рублях працівникам вказаного підприємства.
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надавав вказівки своїм підлеглим щодо заготівлі деревини та здійснення перереєстрації усіх транспортних засобів, укладання трудових договорів та їх реєстрації в органах окупаційної влади.
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