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13.02.2023  19:31   Дмитро Колонєй

Шоумен з Харкова став керівником окупаційної адміністрації, а потім втік у РФ

Чоловіка, який активно співправцював з ворогом під Харковом, поінформували про підозру.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, чоловік, про якого йде мова, став відомим ще у 2010 році завдяки своїм трюкам у відомому українському телешоу — бив себе сокирою у живіт, засовував у ніс цвяхи і ковтав факел, що горів. 
 
 
Він ще у 2014 року: був керівником організації «Союз народного единства» та одним з авторів сепаратистського проєкту «Дорожная карта Новороссии». Згодом він поїхав до РФ.
 
Під час окупації 59-річний харків‘янин співпраював з загарбниками:
  • обійняв посаду «заместителя мера» окупованого на той час міста Балаклії,навіть  публічно зрізав табличку з іменем голови Ізюмської РДА.
  • наприкінці липня 2022 року він вже став «головою» так званої «Борівської військово-цивільної адміністрації». 
  • проводив службові наради з керівниками комунальних підприємств та державних установ, що функціонували під час окупації смт Борова.
  • організовував подання запитів до РФ, в яких зазначав потреби цих підприємств та установ, з проханням, аби російська влада допомогла їх вирішити. 
 
Напередодні деокупації колаборант втік з смт Борова разом з російськими військовими. 
 
Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук. 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, харьков, харків, балаклія
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