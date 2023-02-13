13.02.2023 19:31 Дмитро Колонєй
Шоумен з Харкова став керівником окупаційної адміністрації, а потім втік у РФ
Чоловіка, який активно співправцював з ворогом під Харковом, поінформували про підозру.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, чоловік, про якого йде мова, став відомим ще у 2010 році завдяки своїм трюкам у відомому українському телешоу — бив себе сокирою у живіт, засовував у ніс цвяхи і ковтав факел, що горів.
Він ще у 2014 року: був керівником організації «Союз народного единства» та одним з авторів сепаратистського проєкту «Дорожная карта Новороссии». Згодом він поїхав до РФ.
Під час окупації 59-річний харків‘янин співпраював з загарбниками:
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обійняв посаду «заместителя мера» окупованого на той час міста Балаклії,навіть публічно зрізав табличку з іменем голови Ізюмської РДА.
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наприкінці липня 2022 року він вже став «головою» так званої «Борівської військово-цивільної адміністрації».
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проводив службові наради з керівниками комунальних підприємств та державних установ, що функціонували під час окупації смт Борова.
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організовував подання запитів до РФ, в яких зазначав потреби цих підприємств та установ, з проханням, аби російська влада допомогла їх вирішити.
Напередодні деокупації колаборант втік з смт Борова разом з російськими військовими.
Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.
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