Як виглядає центральний парк Харкова у ясний морозний день

Якщо хочете звернути на себе увагу і досягти успіху, намагайтеся якнайменше скромничати. Краще трохи похвалитися, ніж замовчати про свої досягнення.

В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Удень і ввечері буде йти сніг.