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13.02.2023  18:43   Василь Голосний

Як виглядає центральний парк Харкова у ясний морозний день

Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького у Харкові оговтується після нещодавнього ракетного обстрілу росіян.

Парк Горького у Харкові: фоторепортаж
 
Фотокореспондент РЕДПОСТ Василь Голосний вирішив завітати в улюблене місто відпочинку харків'ян і гостей міста та зробити декілька світлин.

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Тэги:  харьков, парк горького, харків, пейзаж, фоторепортаж
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