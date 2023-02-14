14.02.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Що треба знати про монетизацію пільг на житлово-комунальні послуги в Україні

У січні 2023 року завершено реформу монетизації пільг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Міністерстві повідомили, що пільги на оплату житлово-комунальних послуг їх одержувачам з січня цього року надаються виключно у грошовій готівковій формі.

«Людина відтепер може отримати «на руки» свої гроші й, зекономивши енергоресурси, витратити заощаджене на інші потреби. Очікується, що таким чином буде підвищена мотивація громадян до енергоощадження»,- йдеться у повідомленні.

Зміни, що набули чинності, стосуватимуться пільговиків, які минулого року отримували пільги у грошовій безготівковій формі. Кошти надходили на обліковий запис в АТ «Ощадбанк», звідки спрямовувалися надавачам житлово-комунальних послуг.

Тепер виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснюватиметься у грошовій готівковій формі – кошти перераховуватиме Пенсійний фонд України.

Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення Укрпошти, де людина одержує пенсію.

Пільговикам, які не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті ПФУ в «Ощадбанку». Про відкриття рахунку в банку органи Пенсійного фонду України інформують пільговика.

В свою чергу, щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до «Ощадбанку» для укладення договору про відкриття банківського рахунку.

Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти на рахунок в іншому банку або через відділення Укрпошти, він має звернутися з відповідною заявою до органу ПФУ.

Слід зазначити, що пільговики, які отримають пільгу у грошовій готівковій формі, зобов’язані самостійно сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги. Тобто АТ «Ощадбанк» більше не адмініструватиме розрахунки пільговика з надавачами житлово-комунальних послуг як це було при наданні пільги у грошовій безготівковій формі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством.



