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15.02.2023  13:27   Рита Парфенова

У жилмасиві Харкова відремонтували водогін без відключення споживачів

У Салтівському районі провели ремонт двох технічно зношених ділянок водоводу без відключення споживачів.

кп харьковводоканал

Про це повідомив РЕДПОСТ начальник Салтівської районної служби В'ячеслав Глущенко.

«Напередодні закінчили ремонт двох технічно зношених ділянок магістралі проспектом Ювілейним та вулицею Валентинівською, водопостачання відновили без відключення споживачів. Сьогодні відпрацьовуємо аварійну ситуацію на вулиці Владислава Зубенка. Плануємо завершити до кінця дня і одразу впорядкуємо територію», - наголосив начальник району.

За словами начальника району аварійні ситуації на об'єктах водопостачання беруться в роботу оперативно та усуваються у день надходження заявки. А с початку року бригади Салтівської служби зовнішніх водопровідних мереж  комплексу «Харківводопостачання» з початку року усунули 43 аварійні ситуації на водоводах, упорядкували 49 оглядових колодязів та 8 вуличних колонок.

Минулого дня по Харкову у цілому ремонтники усунули 9 позаштатних ситуацій на мережах та відновили 12 оглядових колодязів. Зокрема, масштабний комплекс робіт завершили у Шевченківському, Основ'янському та Новобаварському районах. Також, оперативно відновили водопостачання частини будинків житлових масивів Рогань, Горизонт і Сонячний в Індустріальному районі після обстрілу інфраструктури.

Сьогодні комунальники ліквідують 7 аварійних ситуацій на водоводах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновили водопостачання у частині будинків Індустріального району.

 


Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харьков, харків
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