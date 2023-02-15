15.02.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині засудили колишнього військовослужбовця за дезертирство

Колишній військовослужбовець самостійно залишив військову частину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Спецпрокурори у суді довели, що до початку повномасштабного російського вторгнення колишній військовий без дозволу відповідних командирів або начальників самовільно залишив військову частину, дислоковану на території Харківщини. Не бажаючи виконувати обов’язки військової служби, він не прибув до місця розташування частини.

За публічного обвинувачення прокурорів Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил суд визнав винним ексвійськовослужбовця ЗС України у дезертирстві в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 408 КК України).

Йому призначено покарання - шість років позбавлення волі.

Судом ухвалено обвинувальний вирок стосовно колишнього армійця. Наразі триває строк на його апеляційне оскарження.



