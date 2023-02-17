Наслідки ракетного обстрілу Харкова 16 лютого показали в прокуратурі (фото)

Правоохоронці фіксують наслідки ракетного удару по Харкову, який окупанти здійснили увечері 16 лютого
Як повідомили РЕДПОСТ у Прокуратурі Харківськох області, за попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.
16 лютого близько 23:30 російські військові завдали ракетні удари по об'єктам інфраструктури Основ'янського району м. Харкова. Пошкоджено виробничі приміщення підприємства та транспортні засоби.
Також є пошкодження залізничної колії.
У Київському районі м. Харкова виявлена частина збитої ворожої ракети.
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ДСНС виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет 14 разів.
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