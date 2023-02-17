У Харкові розбиті цехи підприємства: зведення на ранок 17 лютого від ХОВА

Після 23:00 окупанти вдарили по Харкову попередньо ракетами ЗРК С-300.
Як повідомили РЕДПОСТ у прес-службі ХОВА, зафіксовані «прильоти» в Основ’янському та Київському районах міста. Обійшлося без постраждалих.
Від вибухової хвилі пошкоджено цехи одного з підприємств.
Протягом доби з 16 по 17 лютого ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 12 населених пунктів Харківщини. Поранення отримала одна людина.
Це сталося у смт Великий Бурлук. Через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості.
У Вовчанську ворог застосовував і бойову авіацію, і артилерію.
У Куп’янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі, та автомобіль. Сталися пожежі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка.
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