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17.02.2023  08:57   Рита Парфенова

На Харківщині Сили оборони відбили дві атаки загарбників

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області.

Війна в Україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківщині ворог зосереджений на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати війська у прикордонних районах, однак наступальних угруповань не виявлено.

Не припиняються мінометні та артилерійські обстрілів позицій підрозділів Сил оборони, а також населених пунктів вздовж державного кордону України.

Протягом доби з 16 по 17 лютого ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 9 населених пунктів:

  • Ветеринарне,
  • Вовчанськ,
  • Гранів,
  • Гряниківка,
  • Дворічна,
  • Кучерівка
  • Новомлинськ,
  • Світличне,
  • Стрілеча.

Увечері 16 лютого противник випустив 5 ракет, перероблених ЗКР С-300, по Харкову.

Загроза завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслоідок ракетного обстрілу Харкова 16 лютого пошкоджено дві нежитлові будівлі.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, харьков, агрессия россии
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