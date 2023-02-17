17.02.2023 08:57 Рита Парфенова

На Харківщині Сили оборони відбили дві атаки загарбників

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківщині ворог зосереджений на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати війська у прикордонних районах, однак наступальних угруповань не виявлено.



Не припиняються мінометні та артилерійські обстрілів позицій підрозділів Сил оборони, а також населених пунктів вздовж державного кордону України.



Протягом доби з 16 по 17 лютого ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 9 населених пунктів:

Ветеринарне,

Вовчанськ,

Гранів,

Гряниківка,

Дворічна,

Кучерівка

Новомлинськ,

Світличне,

Стрілеча.

Увечері 16 лютого противник випустив 5 ракет, перероблених ЗКР С-300, по Харкову.



Загроза завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслоідок ракетного обстрілу Харкова 16 лютого пошкоджено дві нежитлові будівлі.



