17.02.2023 08:07 Рита Парфенова

У Харкові ракетним обстрілом зруйновані будівлі. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 16 по 17 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.



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Пожежа внаслідок ворожих обстрілів сталася 17 лютого у Куп’янську. Ворог завдавав обстрілів по приватному житловому сектору. Горів гараж та автомобіль на загальній площі близько 10 кв.м. Постраждалих немає.

У Харкові близько одиннадцятої години вечора 16 лютого російські військові завдавали ракетних ударів з ЗРК С-300 по об’єктам інфраструктури. Пошкоджень та руйнацій зазнали 2 нежитлових будівлі.

Загалом рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет 14 разі. У тому числі:

м. Куп’янськ – пошкоджені приватні домоволодіння;

м. Вовчанськ – пошкоджень та руйнацій зазнали 8 приватних осель та 1 виробничий корпус.

Загалом за добу з 16 по 17 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких був спричинений ворожими обстрілами;

14 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 17 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 5 тонн питної води.



