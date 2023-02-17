У Харкові ракетним обстрілом зруйновані будівлі. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 16 по 17 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Пожежа внаслідок ворожих обстрілів сталася 17 лютого у Куп’янську. Ворог завдавав обстрілів по приватному житловому сектору. Горів гараж та автомобіль на загальній площі близько 10 кв.м. Постраждалих немає.
У Харкові близько одиннадцятої години вечора 16 лютого російські військові завдавали ракетних ударів з ЗРК С-300 по об’єктам інфраструктури. Пошкоджень та руйнацій зазнали 2 нежитлових будівлі.
Загалом рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет 14 разі. У тому числі:
Загалом за добу з 16 по 17 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 17 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 5 тонн питної води.
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