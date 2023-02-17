Куди вночі вдарили ракети, розповів мер Харкова

16 лютого близько одиннадцятої години ночі ворог здійснив ракетний обстріл Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, ракети влучили в будівлі у двоїх районах Харкова. Про це в своєму телеграм-каналі написав Харківський міський голова Ігор Терехов.
«Нічні прильоти прийшлися по двох районах Харкова - Київському та Основ‘янському», - повідомив він.
За словами мера міста, в обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за даними ДСНС, пошкоджено дві нежитлові будівлі.
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