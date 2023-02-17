    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Куди вночі вдарили ракети, розповів мер Харкова
17.02.2023  08:36   Рита Парфенова

Куди вночі вдарили ракети, розповів мер Харкова

16 лютого близько одиннадцятої години ночі ворог здійснив ракетний обстріл Харкова.


РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, ракети влучили в будівлі у двоїх районах Харкова. Про це в своєму телеграм-каналі написав Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Нічні прильоти прийшлися по двох районах Харкова - Київському та Основ‘янському», - повідомив він.

За словами мера міста, в обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за даними ДСНС, пошкоджено дві нежитлові будівлі.
 


Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.02 Надзвичайні події Наслідки ракетного обстрілу Харкова 16 лютого показали в прокуратурі (фото) 17.02 Надзвичайні події У Харкові розбиті цехи підприємства: зведення на ранок 17 лютого від ХОВА 12.02 Надзвичайні події Поліція Харкова збирає докази військових злочинів рф
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 