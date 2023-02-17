17.02.2023 08:36 Рита Парфенова

Куди вночі вдарили ракети, розповів мер Харкова

16 лютого близько одиннадцятої години ночі ворог здійснив ракетний обстріл Харкова.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, ракети влучили в будівлі у двоїх районах Харкова. Про це в своєму телеграм-каналі написав Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Нічні прильоти прийшлися по двох районах Харкова - Київському та Основ‘янському», - повідомив він.



За словами мера міста, в обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за даними ДСНС, пошкоджено дві нежитлові будівлі.





