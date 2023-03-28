28.03.2023 10:47 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 27 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 91 вибуховий предмет.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 27 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6,9 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 13,8 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 91 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 23 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 116 саперів та 45 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1960,5 га території, 259,6 км автомобільних доріг, 864,5 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 53 тис. 857 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу 27 березня сталось два підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах.



