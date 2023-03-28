За добу померли дві людини: статистика по COVID-19 у Харкові на 28 березня

За добу офіційно зареєстровано 32 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за добу у Харкові та області діагностували 110 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 990 осіб. Одужало 309 644 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1013 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.
Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 38 осіб (із них 32 – мешканці міста Харкова). 20 позитивних результатів зареєстровано у Красноградському, 16 - у Лозівському, 14 - у Богодухівському,12 - у Чугуївському, 9 - в Ізюмському, 1 - у Куп'янському районах області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 27 березня.
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Якщо є можливість, відпочиньте. Іноді організму потрібно розслаблятися, щоб накопичити енергію для майбутніх трудових подвигів.
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