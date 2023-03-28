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28.03.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують відновлювати житлові будинки

Будівельники КП «Харківжилбуд» продовжують відновлювальні роботи в Індустріальному та Слобідському районах.

КОМУНАЛЬНИКИ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
З початку року вони закрили 424 вікна, виконали ремонт 261 дверей та покрівель у 19 будинках. Крім того, комунальники відновили стіни, перекриття та під’їзди у 10 житлових будинках, пошкоджених внаслідок обстрілів.
 
Також робітники провели заходи з благоустрою прибудинкової території, зокрема, відремонтували та демонтували 42 елементи благоустрою, дитячих та спортивних майданчиків. 
 
Зараз ремонти покрівель тривають у будинках на вулицях Миру, Біблика, Плеханівській, Ромашкіна, Енергетичній, Франтішека Крала та у проїзді Балашовському.
 
Над відновленням стін, перекриттів та під'їздів працюють на вулицях Шарикова, Біблика, Косарєва, Роганській, Великій Кільцевій, пр. Героїв Харкова та у пров. Северина Потоцького. Облаштуванням пандусів займаються на вул. Великій Кільцевій та пр. Луї Пастера.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули 60 аварій протягом тижня.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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