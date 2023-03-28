28.03.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують відновлювати житлові будинки

Будівельники КП «Харківжилбуд» продовжують відновлювальні роботи в Індустріальному та Слобідському районах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

З початку року вони закрили 424 вікна, виконали ремонт 261 дверей та покрівель у 19 будинках. Крім того, комунальники відновили стіни, перекриття та під’їзди у 10 житлових будинках, пошкоджених внаслідок обстрілів.

Також робітники провели заходи з благоустрою прибудинкової території, зокрема, відремонтували та демонтували 42 елементи благоустрою, дитячих та спортивних майданчиків.

Зараз ремонти покрівель тривають у будинках на вулицях Миру, Біблика, Плеханівській, Ромашкіна, Енергетичній, Франтішека Крала та у проїзді Балашовському.

Над відновленням стін, перекриттів та під'їздів працюють на вулицях Шарикова, Біблика, Косарєва, Роганській, Великій Кільцевій, пр. Героїв Харкова та у пров. Северина Потоцького. Облаштуванням пандусів займаються на вул. Великій Кільцевій та пр. Луї Пастера.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули 60 аварій протягом тижня.



