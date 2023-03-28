28.03.2023 21:31 Дмитро Колонєй
Дітлахів Харкова запрошують на бескоштовний баскетбольний майстер-клас
Відкритий спортивний захід у Харкові проведуть тренера баскетбольного клубу «Push team».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, у п’ятницю, З1 березня 2023 року титуловані тренери Всеукраїнського професійного дитячого баскетбольного клубу «Push team» проведуть безкоштовний майстер-клас для дітей віком від 4 до 17 років.
Захід відбудеться на мінус третьому поверсі підземного паркінгу ТРЦ "Нікольский". Початок - о 16:00. Після тренування учасники отримають подарунки від організаторів.
Зазначимо, що дитячий баскетбольний клуб «Push team» - це спортивна секція, в якій можуть займатись діти від 4 до 17 років. Штат налічує більше 50 тренерів, які мають належну кваліфікацію та досвід з підготовки спортсменів усіх рівнів.
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