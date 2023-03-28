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28.03.2023  21:31   Дмитро Колонєй

Дітлахів Харкова запрошують на бескоштовний баскетбольний майстер-клас

Відкритий спортивний захід у Харкові проведуть тренера баскетбольного клубу «Push team».

Запрошують на бескоштовний баскетбольний майстер-клас дітлахів Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, у п’ятницю, З1 березня 2023 року титуловані тренери Всеукраїнського професійного дитячого баскетбольного клубу «Push team» проведуть безкоштовний майстер-клас для дітей віком від 4 до 17 років.
 
Захід відбудеться на мінус третьому поверсі підземного паркінгу ТРЦ "Нікольский". Початок - о 16:00. Після тренування учасники отримають подарунки від організаторів.
 
Зазначимо, що дитячий баскетбольний клуб «Push team» - це спортивна секція, в якій можуть займатись діти від 4 до 17 років. Штат налічує більше 50 тренерів, які мають належну кваліфікацію та досвід з підготовки спортсменів усіх рівнів.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, баскетбол, харків
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