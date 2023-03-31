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31.03.2023  15:03   Дмитро Колонєй

Харків і Кошіце домовилися про співпрацю у високоточному машинобудуванні

Про співпрацю в цій та інших напрямках укладено угоди та йдуть перемовини делегації Харкова із представниками словацького міста.

Домовилися про співпрацю у високоточному машинобудуванні Харків і Кошіце
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент міжнародного співробітництва, делегація Харкова з 27 березня по 2 квітня 2023 року знаходиться з офіційним візитом у місті Кошице (Словаччина).
 
У її склад війшли представники Харківської міської ради, ділових та наукових кіл Харкова, зокрема, Почесний консул Республіки Словаччина у місті Харкові Віктор Попов та ректор Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Микола Нечипорук.
 
Домовилися про співпрацю у високоточному машинобудуванні Харків і Кошіце
 
За результатами проведення зустрічей та переговорів з представниками Кошицького технічного університету було підписано низку угод про співпрацю в галузі високоточного машинобудування.
 
У подальшому планується провести низку зустрічей зі словацькими партнерами з метою обговорення міжмуніципального партнерства між Харковом та Кошице, перспектив проведення форуму «Дні Харкова у Словаччині», а також механізмів участі Харкова в реалізації програм гуманітарної і матеріально-технічної допомоги.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, співпраця, харків, кошіце
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