21.10.2022 12:41 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 21 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 21 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 100 легкових авто;

«Угринів» - 30 легкових авто;

«Рава-Руська» - 40 легкових авто;

«Грушів» - 20 легкових авто;

«Краківець» - 80 легкових авто;

«Шегині» - 80 легкових авто, 10 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 10 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 1 автобус.