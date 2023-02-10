10.02.2023 07:30 Рита Парфенова

10 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових.





Свято встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у грудні 2018 року з ініціативи уряду Республіки Буркіна-Фасо.



Сільськогосподарські культури, плоди яких дозрівають у бобах, називають зернобобовими. Найвідомішими з них є горох, квасоля та сочевиця. Маючи високу поживну цінність, ці культури сприяють вирішенню проблем голоду в окремих регіонах світу, а включення їх у постійний раціон харчування позитивно позначається на здоров'ї людей.



Наприклад, високий вміст білка у квасолі грає величезну роль із заміщення тварин білків, що містяться в м'ясній та молочній продукції, а вміст у складі зернобобових культур розчинної клітковини, амінокислот, вітамінів та мікроелементів сприяє нормалізації багатьох травних процесів.



До того ж, зернобобові не потребують великої кількості води, порівняно з іншими продовольчими культурами вони краще переносять посуху та інші обумовлені кліматом стихійні лиха. Таким чином зернобобові роблять внесок у підвищення стійкості сільськогосподарських систем до зовнішніх факторів та покращують якість життя фермерів в умовах дефіциту води.

Прикмети дня

Слов'яни сьогодні вшановували домовика: після вечері залишали за грубкою горщик каші, обкладений гарячим вугіллям, щоб каша не охолола до півночі.



За народними уявленнями, без домовика не може стояти жодна хата. Як правило, домовик - невидима істота, але в деяких випадках, за розповідями селян, він з'являється в образі людини або різних тварин, найчастіше в образі змії, півня, кішки чи ласки. Якщо домовик показувався комусь із домочадців, це обіцяло останньому хворобу чи смерть.



Цього дня домовика годують кашею, залишаючи її на загнетці. Годують та примовляють:



Хазяїн-батюшко, прийми нашу кашу!

І їж пироги – наш дім бережи!



Якщо дідусь залишиться без гостинців, то з доброго зберігача домашнього вогнища, він перетвориться на досить лютого духу.

Також цього дня

1773 року у селі Кручик, нині Богодухівського району Харківської області, народився Василь Назарович Каразін – громадський діяч, науковець, фундатор Харківського університету.



1784 – згідно з указом Катерини II порт та фортеця в Криму отримали назву Севастополь.



1810 – урочисто відкрито одеський оперний театр. Першим уявленням були одноактна опера Фреліха «Нове Сімейство» та водевіль «Втішана вдова» російської трупи П. Фортунатова.



1895 – народився Василь Вишиваний, український військовий діяч, політик, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців.



1898 – народився Бертольд Брехт, німецький драматург, поет, теоретик мистецтва, режисер.



1947 – у Парижі підписано мирні договори між державами-переможцями у Другій світовій війні та колишніми союзниками гітлерівської Німеччини (набули чинності 15 вересня 1947).



1962 – народився Кліффорд Лі Бертон, американський музикант, другий бас-гітарист гурту Metallica.



1967 – народилася Лора Дерн, американська актриса, відома своєю багаторічною співпрацею з режисером Девідом Лінчем («Синій оксамит», «Дикі серцем», «Внутрішня імперія»).



1991 – народилася Емма Робертс, американська актриса («Кокаїн», «День святого Валентина»), племінниця Джулії Робертс.



1996 – розпочався перший шаховий матч між суперкомп'ютером IBM Deep Blue та Гарі Каспаровим (з рахунком 4–2 переміг Г. Каспаров).



1997 – народилася Хлоя Морець, американська актриса, юна Убивашка з фільму «Піпець».



2006 – знайдено саркофаги у єгипетській Долині царів.



2009 – на орбіті Землі відбулося перше зіткнення неушкоджених штучних супутників – російського Космос-2251 та американського Iridium 33.

Іменини відзначають:

Володимир, Георгій, Юхим, Єфрем, Ігнатій, Ісаакій, Леонтій, Ольга, Федір, Феодосій, Яків.



