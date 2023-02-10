10 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових.
Свято встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у грудні 2018 року з ініціативи уряду Республіки Буркіна-Фасо.
Сільськогосподарські культури, плоди яких дозрівають у бобах, називають зернобобовими. Найвідомішими з них є горох, квасоля та сочевиця. Маючи високу поживну цінність, ці культури сприяють вирішенню проблем голоду в окремих регіонах світу, а включення їх у постійний раціон харчування позитивно позначається на здоров'ї людей.
Наприклад, високий вміст білка у квасолі грає величезну роль із заміщення тварин білків, що містяться в м'ясній та молочній продукції, а вміст у складі зернобобових культур розчинної клітковини, амінокислот, вітамінів та мікроелементів сприяє нормалізації багатьох травних процесів.
До того ж, зернобобові не потребують великої кількості води, порівняно з іншими продовольчими культурами вони краще переносять посуху та інші обумовлені кліматом стихійні лиха. Таким чином зернобобові роблять внесок у підвищення стійкості сільськогосподарських систем до зовнішніх факторів та покращують якість життя фермерів в умовах дефіциту води.
Слов'яни сьогодні вшановували домовика: після вечері залишали за грубкою горщик каші, обкладений гарячим вугіллям, щоб каша не охолола до півночі.
За народними уявленнями, без домовика не може стояти жодна хата. Як правило, домовик - невидима істота, але в деяких випадках, за розповідями селян, він з'являється в образі людини або різних тварин, найчастіше в образі змії, півня, кішки чи ласки. Якщо домовик показувався комусь із домочадців, це обіцяло останньому хворобу чи смерть.
Цього дня домовика годують кашею, залишаючи її на загнетці. Годують та примовляють:
Хазяїн-батюшко, прийми нашу кашу!
І їж пироги – наш дім бережи!
Якщо дідусь залишиться без гостинців, то з доброго зберігача домашнього вогнища, він перетвориться на досить лютого духу.
1773 року у селі Кручик, нині Богодухівського району Харківської області, народився Василь Назарович Каразін – громадський діяч, науковець, фундатор Харківського університету.
1784 – згідно з указом Катерини II порт та фортеця в Криму отримали назву Севастополь.
1810 – урочисто відкрито одеський оперний театр. Першим уявленням були одноактна опера Фреліха «Нове Сімейство» та водевіль «Втішана вдова» російської трупи П. Фортунатова.
1895 – народився Василь Вишиваний, український військовий діяч, політик, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців.
1898 – народився Бертольд Брехт, німецький драматург, поет, теоретик мистецтва, режисер.
1947 – у Парижі підписано мирні договори між державами-переможцями у Другій світовій війні та колишніми союзниками гітлерівської Німеччини (набули чинності 15 вересня 1947).
1962 – народився Кліффорд Лі Бертон, американський музикант, другий бас-гітарист гурту Metallica.
1967 – народилася Лора Дерн, американська актриса, відома своєю багаторічною співпрацею з режисером Девідом Лінчем («Синій оксамит», «Дикі серцем», «Внутрішня імперія»).
1991 – народилася Емма Робертс, американська актриса («Кокаїн», «День святого Валентина»), племінниця Джулії Робертс.
1996 – розпочався перший шаховий матч між суперкомп'ютером IBM Deep Blue та Гарі Каспаровим (з рахунком 4–2 переміг Г. Каспаров).
1997 – народилася Хлоя Морець, американська актриса, юна Убивашка з фільму «Піпець».
2006 – знайдено саркофаги у єгипетській Долині царів.
2009 – на орбіті Землі відбулося перше зіткнення неушкоджених штучних супутників – російського Космос-2251 та американського Iridium 33.
Володимир, Георгій, Юхим, Єфрем, Ігнатій, Ісаакій, Леонтій, Ольга, Федір, Феодосій, Яків.
Загалом день схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.
У Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових.
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