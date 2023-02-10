10.02.2023 11:05 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розповіли про наслідки обстрілу Харківської області

10 лютого, уранці противник здійснив пуски зенітних керованих ракет типу С-300 по енергетичній інфраструктурі Харкова.

Фото: Національна поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що окупанти також обстріляли територію Харківської області.В результаті пошкоджень зазнали кілька інфраструктурних об'єктів.

Постійному терору з боку окупантів піддаються громади Чугуївського, Богодухівського, Куп’янського та Харківського районів.

Вранці окупанти обстріляли з артилерії місто Куп’янськ. Внаслідок вибухів снарядів зруйновано приватний будинок, виникла пожежа.

Через обстріл села Чернещина пошкоджень зазнали мережі електропередач та приватні домоволодіння.

В зоні вогневого ураження опинилося смт Дворічна. Пошкоджено автомобіль.

Вдень ворог гатив з артилерії та мінометів по Харківському району.

Також росіяне застосували міномети проти мирних мешканців Богодухівського району.

Ввечері окупанти обстріляли ракетами С-300 смт Борову Ізюмського району.

Майже усі влучання ворога прийшлися по цивільній інфраструктурі.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.



