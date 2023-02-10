10.02.2023 11:05 Віталій Хінєвіч
Правоохоронці розповіли про наслідки обстрілу Харківської області
10 лютого, уранці противник здійснив пуски зенітних керованих ракет типу С-300 по енергетичній інфраструктурі Харкова.
Фото: Національна поліція Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що окупанти також обстріляли територію Харківської області.В результаті пошкоджень зазнали кілька інфраструктурних об'єктів.
Постійному терору з боку окупантів піддаються громади Чугуївського, Богодухівського, Куп’янського та Харківського районів.
Вранці окупанти обстріляли з артилерії місто Куп’янськ. Внаслідок вибухів снарядів зруйновано приватний будинок, виникла пожежа.
Через обстріл села Чернещина пошкоджень зазнали мережі електропередач та приватні домоволодіння.
В зоні вогневого ураження опинилося смт Дворічна. Пошкоджено автомобіль.
Вдень ворог гатив з артилерії та мінометів по Харківському району.
Також росіяне застосували міномети проти мирних мешканців Богодухівського району.
Ввечері окупанти обстріляли ракетами С-300 смт Борову Ізюмського району.
Майже усі влучання ворога прийшлися по цивільній інфраструктурі.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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