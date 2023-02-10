Зросла кількість постраждалих від ракетного удару

Внаслідок ракетного удару по Харківщині близько о пів на одиннадцяту годину пораненяя отримали 8 людей.
Як повідомляє РЕДПОСТ такі дані надали в областній військовій адміністрації за оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги.
Кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Поранених госпіталізовано. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що поранення отримали 7 людей.
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Загалом день схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.
У Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових.
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