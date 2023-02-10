10.02.2023 11:55 Рита Парфенова

Зросла кількість постраждалих від ракетного удару

Внаслідок ракетного удару по Харківщині близько о пів на одиннадцяту годину пораненяя отримали 8 людей.

Як повідомляє РЕДПОСТ такі дані надали в областній військовій адміністрації за оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги.

Кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Поранених госпіталізовано. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поранення отримали 7 людей.

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