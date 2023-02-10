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10.02.2023  11:55   Рита Парфенова

Зросла кількість постраждалих від ракетного удару

Внаслідок ракетного удару по Харківщині близько о пів на одиннадцяту годину пораненяя отримали 8 людей.

https://redpost.com.ua/news/1254735-semero-lyudey-poraneno-vnaslidok-raketnogo-udaru-po-harkivschini

Як повідомляє РЕДПОСТ такі дані надали в областній військовій адміністрації за оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги.

Кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Поранених госпіталізовано. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Раніше  РЕДПОСТ писав, що поранення отримали 7 людей.

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Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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