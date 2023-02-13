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13.02.2023  12:00   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини розповіли, як гасили пожежу після обстрілу Куп’янська (фото)

Вранці 13 лютого після чергового обстрілу Куп’янська спалахнула пожежа у приватному секторі.

13 лютого ворог завдав чергового артилерійського удару по приватному сектору м. Куп’янська

Як повідомили РЕДПОСТ у ДСНС у Харківській області, близько шостої години ранку 13 лютого ворог завдав чергового артилерійського удару по приватному сектору м. Куп’янська.

Від ворожих снарядів постраждали 7 приватних домоволодінь та квартира у житловій двоповерхівці.

13 лютого ворог завдав чергового артилерійського удару по приватному сектору м. Куп’янська

На одному з приватних дворів трапилась пожежа. Там горів автомобіль «Соболь» та господарча споруда на площі 40 кв.м.

13 лютого ворог завдав чергового артилерійського удару по приватному сектору м. Куп’янська

З вогнем боролись, постійно наражаючись на небезпеку повторних обстрілів, рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної служби та їхні колеги з м. Новодружеська. Спільними зусиллями вогнеборці локалізували вогонь о 06:37 та повністю його ліквідували о 07:15.

За попередніми даними постраждалих людей немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 лютого ворог обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів. Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки.

13 лютого ворог завдав чергового артилерійського удару по приватному сектору м. Куп’янська


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, харьков, агрессия россии
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