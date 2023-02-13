Рятувальники Харківщини розповіли, як гасили пожежу після обстрілу Куп’янська (фото)

Вранці 13 лютого після чергового обстрілу Куп’янська спалахнула пожежа у приватному секторі.
Як повідомили РЕДПОСТ у ДСНС у Харківській області, близько шостої години ранку 13 лютого ворог завдав чергового артилерійського удару по приватному сектору м. Куп’янська.
Від ворожих снарядів постраждали 7 приватних домоволодінь та квартира у житловій двоповерхівці.
На одному з приватних дворів трапилась пожежа. Там горів автомобіль «Соболь» та господарча споруда на площі 40 кв.м.
З вогнем боролись, постійно наражаючись на небезпеку повторних обстрілів, рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної служби та їхні колеги з м. Новодружеська. Спільними зусиллями вогнеборці локалізували вогонь о 06:37 та повністю його ліквідували о 07:15.
За попередніми даними постраждалих людей немає.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 лютого ворог обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів. Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки.
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