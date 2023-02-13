13.02.2023 12:29 Рита Парфенова

Патрульні Харкова врятували людину на вулиці

Правоохоронці надали допомогу людині, яка билася у судомах на узбіччі дороги.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, на проспекті Льва Ландау екіпаж роти ТОР побачив громадяина, що лежав на узбіччі. Інспектори Анар Алізаде, Орися Шандиба та Олександр Баришенко негайно кинулись йому на допомогу. У чоловіка був судомний напад.



Поліцейські викликали швидку й почали надавати йому допомогу. Зокрема поклали у стабільне бокове положення та попіклувалися про забезпечення стабільного дихання.



Стабілізувавши стан чоловіка, інспектори дочекались прибуття карети швидкої. Надалі медики ушпиталили громадянина.



Дякуємо патрульним за пильність та професійні дії.

Раніше РЕДПОСТ писав, як харківські патрульні врятували пораненого чоловіка та спіймали зловмисника.



