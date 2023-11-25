25.11.2023 20:47

У Харкові проходить виставка документів та світлин про Голодомор (фото)

У ІВЦ "Бузок" проходить виставка до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.



Виставка створена за матеріалами «Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Харківська область», повідомляє РЕДПОСТ.

"Виставка присвячена вшануванню та увічненню пам’яті українців, які загинули в страшні 1930-ті роки від тяжкого злочину, однієї з репресивних дій держави СРСР проти українського народу — Голодомору.

Цілеспрямований геноцид, направлений у першу чергу на упокорення українського селянства, перекреслив мрії, можливості, надії, радість, любов, сім’ї, роботу і саме життя мільйонів людей — хліборобів, а також містян: вчителів і лікарів, робітників і службовців, інженерів і акторів," - йдеться в прес-релізі ІВЦ "Бузок".

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