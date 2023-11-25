У Харкові проходить виставка документів та світлин про Голодомор (фото)

У ІВЦ "Бузок" проходить виставка до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.
Виставка створена за матеріалами «Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Харківська область», повідомляє РЕДПОСТ.
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У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний сніг.
Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.
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