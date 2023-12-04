Під час паління у власному будинку на Харківщині згорів чоловік (фото)

У Куп’янському районі чергова побутова пожежа забрала життя чоловіка.
Уранці 4 грудня в селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району Харківщини виникла пожежа, що призвела до смерті чоловіка, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС.
О 08:50 надійшло повідомлення на номер «101» про загоряння у приватному будинку, де проживав 60-річний чоловік.
Коли на місце події прибули рятувальники 44-ї та 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини, горіли дерев’яні конструкції будинку, загальна площа пожежі становила 35 кв.м.
Під час гасіння вогню було виявлено тіло власника будинку.
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