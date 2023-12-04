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04.12.2023  15:11   Рита Парфенова

Під час паління у власному будинку на Харківщині згорів чоловік (фото)

У Куп’янському районі чергова побутова пожежа забрала життя чоловіка.

У селищі Куп’янськ-Вузловий побутова пожежа забрала життя чоловіка

Уранці 4 грудня в селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району Харківщини виникла пожежа, що призвела до смерті чоловіка, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС.

О 08:50 надійшло повідомлення на номер «101» про загоряння у приватному будинку, де проживав 60-річний чоловік.

Коли на місце події прибули рятувальники 44-ї та 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини, горіли дерев’яні конструкції будинку, загальна площа пожежі становила 35 кв.м.

У селищі Куп’янськ-Вузловий побутова пожежа забрала життя чоловіка

Під час гасіння вогню було виявлено тіло власника будинку.

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О 09:35 пожежу вдалось локалізувати, а остаточна ліквідація відбулась о 11:05. Для ліквідації події залучались 3 оперативних відділення ДСНС у складі  12 чоловікіів.
 
У селищі Куп’янськ-Вузловий побутова пожежа забрала життя чоловіка
 
Причина виникнення пожежі – необережність під час паління.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що труп дідуся знайдено під час пожежі на Харківщині.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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