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04.12.2023  09:41   

Труп дідуся знайдено під час пожежі на Харківщині

Мешканець Харківщини загинув у вогні.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 3 грудня 2023 року  о 21:45 пожежників виклилкали   у село Квітневе Близнюківської громади Лозівського району Харківщини. Пожежа виникла у приватному будинку, де мешкав 74-річний чоловік. Будинок був повністю дерев’яний, тому вогонь швидко охопив всю його площу у 100 кв.м. 
 
До місця події прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Почалася  ліквідація пожежі та пошукові робіти у великому полум’ї, високій температурі та руйнацією згорілих конструкцій будинку. 
 
О 22:51 пожежу вдалось локалізувати. Та пошуки чоловіка, розбір і проливання пожежного сміття тривали до ранку. Врешті рятувальники виявили обгорілі рештки загиблого господаря під купою уламків. Остаточна ліквідація вогню відбулась о 09:10. 
 
Залучалось 1 оперативне відділення ДСНС на автоцистерні у складу 4 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі встановлюється.
 
Тэги:  смерть, пожежа, харків
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