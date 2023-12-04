04.12.2023 09:41

Труп дідуся знайдено під час пожежі на Харківщині

Мешканець Харківщини загинув у вогні.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, 3 грудня 2023 року о 21:45 пожежників виклилкали у село Квітневе Близнюківської громади Лозівського району Харківщини. Пожежа виникла у приватному будинку, де мешкав 74-річний чоловік. Будинок був повністю дерев’яний, тому вогонь швидко охопив всю його площу у 100 кв.м.

До місця події прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Почалася ліквідація пожежі та пошукові робіти у великому полум’ї, високій температурі та руйнацією згорілих конструкцій будинку.

О 22:51 пожежу вдалось локалізувати. Та пошуки чоловіка, розбір і проливання пожежного сміття тривали до ранку. Врешті рятувальники виявили обгорілі рештки загиблого господаря під купою уламків. Остаточна ліквідація вогню відбулась о 09:10.

Залучалось 1 оперативне відділення ДСНС на автоцистерні у складу 4 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі встановлюється.