04.12.2023 14:58 Дмитро Колонєй

У Харкові гість з ножем пограбував двох людей: нападника засуджено

У Харкові відправили за грати зловмисника.



У Харкові гість з ножем пограбував двох людей: нападника засуджено



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обоасну прокуратуру, 37-річний чоловік 15 грудня 2022 року пішов у гості до знайомих у приватний будинок по вул. Жихарській у Харкові. Він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Близько опівночі, коли частина присутніх вже спала, він став вимагати у одного з гостей віддати йому гроші та мобільний телефон, погрожуючи фізичною розправою і декілька разів вдарив потерпілого по ногах і спині, після чого вийшов з кімнати, взяв ніж на кухні та повернувся до кімнати з ножем у руках, приставив ніж до горла потерпілого і повторив свої вимоги. Потерпілий передав зловмиснику свій телефон. На крики і галас прибігла дружина потерпілого, яка змогла відштовхнути обвинуваченого від чоловіка та віддала нападнику гроші, щоб заспокоїти його.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину лише частково. Він заперечував, що погрожував комусь ножем і пояснив, що між ним і потерпілим стався конфлікт на побутовому ґрунті. За версією обвинуваченого, він завдав декілька ударів долонею чоловіку. Зловмисник заявив, що, на його думку, він вчинив хуліганство.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова визнав винним 37-річного чоловіка у розбої. Йому призначено покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: Харківська обласна прокуратура

харків Тэги: кримінал