05.12.2023 14:45 Дмитро Колонєй

Мешканців Харкова попереджують про шахрайську схему

Патрульні звертають увагу жителів Харкова на аферу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на Патрульну поліцію, якщо раптом вам зателефонували й повідомили таку "приємну" новину про виграш грошей — не варто радіти завчасно, адже це можуть бути шахраї.

Часто цей приз — нібито велика сума коштів або щось коштовне. Після того, як вам повідомили цю новину, шахраї швидко розповідають й умови отримання цього "призу". Зазвичай, це може бути переказ ваших грошових коштів у розмірі якогось відсотка від вартості призу, чи покриття витрат доставки, конвертації тощо. Або навіть банальніше, незнайомці випитують дані вашої банківської карти.

Що робити, якщо це трапилось із вами

пригадайте, чи брали ви участь в акціях, конкурсах тощо;

не перераховуйте гроші незнайомцям та в жодному разі не повідомляйте ніякі дані;

повідомте про подію за номером 102.