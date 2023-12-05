05.12.2023 14:45 Дмитро Колонєй
Мешканців Харкова попереджують про шахрайську схему
Патрульні звертають увагу жителів Харкова на аферу.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнмя на Патрульну поліцію, якщо раптом вам зателефонували й повідомили таку "приємну" новину про виграш грошей — не варто радіти завчасно, адже це можуть бути шахраї.
Часто цей приз — нібито велика сума коштів або щось коштовне. Після того, як вам повідомили цю новину, шахраї швидко розповідають й умови отримання цього "призу". Зазвичай, це може бути переказ ваших грошових коштів у розмірі якогось відсотка від вартості призу, чи покриття витрат доставки, конвертації тощо. Або навіть банальніше, незнайомці випитують дані вашої банківської карти.
Що робити, якщо це трапилось із вами
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пригадайте, чи брали ви участь в акціях, конкурсах тощо;
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не перераховуйте гроші незнайомцям та в жодному разі не повідомляйте ніякі дані;
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повідомте про подію за номером 102.
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