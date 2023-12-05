У Харкові дві станції метрополітену будуть тимчасово зачинені для пасажирів: подробиці

У середу, 6 грудня, з 10:00 рух поїздів Олексіївської лінією метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції «23 Серпня» до станції «Метробудівників» і у зворотньому напрямку.
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Креативність і кмітливість сьогодні будуть на висоті, тож день обіцяє принести свіжість сприйняття та безліч цікавих відкриттів.
Увесь час у Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.
5 грудня відзначають Всесвітній день волонтерів.
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