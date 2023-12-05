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05.12.2023  14:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові дві станції метрополітену будуть тимчасово зачинені для пасажирів: подробиці

У середу, 6 грудня, з 10:00 рух поїздів Олексіївської лінією метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції «23 Серпня» до станції «Метробудівників» і у зворотньому напрямку.


Харківська міська рада
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Станції метро «Перемога» та «Олексіївська» з технічних причин буде тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів.
 
Про відновлення роботи станцій «Перемога» та «Олексіївська» буде повідомлено додатково.
 
На час закриття станцій буде організована тимчасова робота автобусного маршруту №2 «Пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - вул. 23 Серпня (перехрестя з вул. Космонавтiв) з наступним шляхом руху:
 
Пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - пр. Перемоги - пр. Людвiга Свободи - вул. Ахсарова - пр. Науки - вул. 23 Серпня - вул. 23 Серпня (перехрестя з вул. Космонавтiв).
 
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Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, метро
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