05.12.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові дві станції метрополітену будуть тимчасово зачинені для пасажирів: подробиці

У середу, 6 грудня, з 10:00 рух поїздів Олексіївської лінією метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції «23 Серпня» до станції «Метробудівників» і у зворотньому напрямку.



Харківська міська рада

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Станції метро «Перемога» та «Олексіївська» з технічних причин буде тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів.

Про відновлення роботи станцій «Перемога» та «Олексіївська» буде повідомлено додатково.

На час закриття станцій буде організована тимчасова робота автобусного маршруту №2 «Пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - вул. 23 Серпня (перехрестя з вул. Космонавтiв) з наступним шляхом руху:

Пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - пр. Перемоги - пр. Людвiга Свободи - вул. Ахсарова - пр. Науки - вул. 23 Серпня - вул. 23 Серпня (перехрестя з вул. Космонавтiв).

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