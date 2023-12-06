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06.12.2023  11:00   

У Харкові засуджено окупанта, який обстрілював мирних жителів

Винесено вирок війсковому злочинцю, якй намагався вбити під Харковом людей.

Засуджено окупанта, який обстрілював мирних жителів Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, равоохоронці ідентифікували особу окупанта, який відкрив шквальний обстріл по цивільним людям. Їх вдадлся врятувати завдяки унікальній операції із зстосуванням дрону.
 
Окупант — мешканець м. Москва, старший лейтенант, командир 1-ої мотострілецької роти 1-ого мотострілецького батальйону БТГр 15 мотострілецького полку 2-ої мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії Західного ВО (в/ч 31134). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.
 
 
Довеено, що 23 червня 2022 року подружжя з Донеччини поїхало на власному автомобілі «Mazda» до міста Бахмут, щоб евакуювати літніх хворих батьків. Поблизу села Велика Комишуваха Ізюмського району їх автомобіль розстріляли російські військові.
 
Жінка намагалась врятувати чоловіка, проте окупанти продовжили обстріли. У цей час українські військові проводили аеророзвідку та зафіксували розстріл автівки.
 
Побачивши коптер, жінка не розуміла, що їй робити, але пішла за ним, бо тільки так могла врятувати своє життя та життя чоловіка. Дрон привів її до місця дислокації українських військових.
 
Засуджено окупанта, який обстрілював мирних жителів Харківщини
 
У цей час окупанти підійшли до розстріляної автівки та подумали, що чоловік помер. Вони скинули його тіло у траншею на узбіччі дороги. Чоловік понад 30 годин пролежав без тями. Потім він самотужки дійшов до бази ЗСУ.
 
Завдяки радіоперехопленню встановлено, що під час телефонної розмови з дружиною окупант, сміючись у слухавку, сказав: «Я человека сегодня убил». 
 
На щастя, подружжя вижило та перебуває у безпеці.
 
Експерти встановили, що потерпілий внаслідок дій російських військових дістав черепно-мозкову травму, проникаючі поранення грудної клітини та живота, що є тяжкими тілесними ушкодженнями. Після деокупації правоохоронці провели огляд місця події та вилучили всі речові докази. Було встановлено місцезнаходження БМП з 30-міліметровою гарматою, з якої окупанти обстріляли автомобіль. Також було вилучено 10 гільз від крупнокаліберного озброєння.
 
Засуджено окупанта, який обстрілював мирних жителів Харківщини
 
Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються. 
 
Ідентифікація російських військовослужбовців, які причетні до воєнних злочинів на Харківщині, триває. 
 
Обвинувальний вирок виніс Красноградський районний суд Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.
 
Тэги:  кримінал, агрессия россии, харків
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