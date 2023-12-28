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28.12.2023  12:37   Рита Парфенова

У Харкові оптимізують роботу об'єктів водопостачання

На підприємстві «Харківводопостачання» активно реалізується комплекс заходів з модернізації електроприладів та насосного обладнання, а також оптимізації роботи насосних та перекачувальних станцій.

Харківводоканал

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій Олександр Черняєв, повідомив, що на об'єктах водопостачання тривають значні оновлення та заміни застарілого обладнання на сучасне та ефективне.

Зокрема, планово встановлюють нову запірну арматуру з реконструкцією всіх обслуговуючих вузлів на станціях. Це дозволяє проводити роботи без відключення послуг споживачам навіть при значних замінах та комплексних ремонтах насосного та електроустаткування. Також була проведена модернізація та профілактика електротехнічного обладнання та перевірка вимірювальних приладів, що допомагає уникнути перебоїв у роботі станцій та зменшує аварійні ситуації на водопровідних мережах.

Черняєв також зазначив, що під час періоду військових дій розроблено заходи, які мінімізують відключення водопостачання для мешканців Харкова. Зокрема, масштабні заміни та реконструкції на станціях проводяться в нічний час, а також встановлені альтернативні джерела електропостачання для надійної роботи об'єктів у випадку позаштатних ситуацій.

Відповідно до розробленого графіку, модернізація насосних та перекачувальних станцій продовжиться й надалі, що дозволить підтримувати стабільну та надійну роботу системи водопостачання.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що  у Основ'янському районі Харкова бригади КП "Харківводоканал" перевиконали план поточних ремонтів.

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
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