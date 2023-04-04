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04.04.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти пошкодили газопроводи в Харківській області

У результаті обстрілів рф у Куп’янській та Борівській громадах були пошкоджені ввідні та розподільний газопроводи низького тиску до приватних та багатоквартирних будинків.

газопровід
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Протягом минулого тижня після ворожих ударів спеціалісти «Харківгазу» відновили газопостачання для 200 родин області. Більшість таких домоволодінь знаходиться у Куп’янській громаді, яку росіяни продовжують нещадно тероризувати.
 
Наразі ремонтні роботи продовжуються у Дергачівській, Балаклійській, Малинівській, Ізюмській, Чкаловській, Липецькій, Куп’янській та Борівській громадах.
 
Загалом без газопостачання все ще залишається більше як 6000 домоволодінь області. Фахівці роблять усе можливе, аби наші споживачі отримали доступ до блакитного палива якнайшвидше.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що пункти Незламності Харкова отримали електрогенератори.
 

Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  жкг, харків
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