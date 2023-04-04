Окупанти пошкодили газопроводи в Харківській області

У результаті обстрілів рф у Куп’янській та Борівській громадах були пошкоджені ввідні та розподільний газопроводи низького тиску до приватних та багатоквартирних будинків.
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День підходить для будь-яких важливих завдань, будь то ділові переговори або освідчення в коханні. Головне сьогодні – не розтратити свій потенціал на дрібниці.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Свято веб-майстра відзначається 4 квітня тому що дата 4.04 нагадує за своїм написанням помилку 404 («Сторінку не знайдено»).
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