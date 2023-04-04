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04.04.2023  14:18   Рита Парфенова

На Харківщині священик московського патріархату благословляв колони військової техніки росіян

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього настоятеля одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП), який підтримав збройну агресію рф.

СБУ викрила колишнього настоятеля храму УПЦ (МП), який благословляв російських військових під час окупації Харківщини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на СБ України в Харківській області, у  період тимчасової окупації частини Харківської області протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити місцевих жителів.

За даними контррозвідки СБУ, під час «заходу» він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі.

Увесь «процес» наказав своїм поплічникам зафіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах.

Таким чином ворог намагався імітувати «підтримку» загарбників з боку місцевих вірян.

Під час звільнення Харківщини зловмисник разом із сім’єю втік на територію рф. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ.

За даними фактами слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводять співробітники Служби безпеки за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

 


Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, харків
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