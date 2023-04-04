04.04.2023 14:27 Євген Клочко

Як обрати ідеальну футболку на літо

Літо - ідеальний час, щоб продемонструвати свій стиль і оновити гардероб новими речами. Універсальний і вічний варіант для будь-якого сезону футболка женская, і влітку 2023 року на вибір пропонується безліч моделей. Щоб допомогти вам вибрати ідеальну футболку для майбутнього літа, ось кілька порад від експертів.

Популярні моделі футболок для літа 2023 року

Купуючи нову футболку, важливо враховувати фасон, який найкраще пасує вашому типу фігури й особистим уподобанням. Ось деякі з найпопулярніших моделей футболок для літа 2023 року:

асиметричні фасони - будь-які нерівні лінії мають модний вигляд і підходять для різних типів фігури;

укорочені моделі - вони нагадують топи, але мають вільний крій і мають чудовий вигляд з низом з високою талією;

оversize - ці моделі ідеально підходять для тих, хто віддає перевагу максимальному комфорту. Вони не сковують рухів і практично невагомі;

класичні фасони - поза часом і завжди в моді.

Поради щодо вибору кольору і тканини

Літо - ідеальний час для експериментів з кольорами і принтами, тому скористайтеся можливістю додати у свій гардероб кілька яскравих принтів. Деякі з наймодніших кольорів для літа 2023 року - жовтий, помаранчевий і рожевий.

Якщо ви віддаєте перевагу більш стриманому образу, зупиніть свій вибір на пастельних тонах. Їх також легко змішувати і поєднувати з іншими речами.

Що стосується принтів, то в цьому сезоні дуже популярні мультяшні діснеївські зображення. Це чудовий спосіб розкрити свій внутрішній світ дитини і повеселитися у своєму вбранні.

Цей сезон буде багатий на яскраві та незвичайні відтінки. Ви можете залишатися прихильницею універсальної палітри, але якщо все ж таки захочеться незвичайних фарб, то придивіться до лимонного, гірчичного і лілового. Обов'язково заздалегідь подумайте, чи зможете ви певний колір легко вписати в наявну базу. Найкраще купувати щонайменше одну футболку в класичному відтінку і одну - в більш яскравому і сміливому.

Тенденція до комфорту зберігається і в питанні тканин для одягу. Актуальними залишаються натуральні матеріали, здатні добре пропускати повітря, не вигоряти і не створювати складнощів у догляді.

Ідеальні футболки в INTERTOP

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