04.04.2023 13:45 Віталій Хінєвіч

Українці можуть подати заявку на оформлення пенсії за допомогою сервісу «Дія.Підпис»

Відтепер українці мають можливість подати заяву на призначення пенсії онлайн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Якщо особа не має кваліфікованого електронного підпису (КЕП), оформити пенсію можна за допомогою Дія.Підпису. Така можливість реалізована на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Для оформлення пенсії онлайн за допомогою Дія.Підпису слід виконати такі кроки:

Зареєструватися у застосунку Дія й активувати Дія.Підпис.

Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку «Заява про призначення пенсії».

Ознайомитись з інформацією й натиснути «Вхід».

Увійти до особистого кабінету, скориставшись Дія.Підписом.

У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» вибрати вкладку «Заява на призначення пенсії».

Дати згоду на дистанційне інформування, вибравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання заяви.

Натиснути «Продовжити» й вибрати вид пенсії (наприклад, «Пенсія за віком»).

Заповнити анкету та надати згоду на передачу/обробку персональних даних.

Прикріпити скан-копії необхідних документів, перелік яких був наведений перед формуванням заяви.

Після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії, заповнена за результатами вказаних вище кроків. У разі потреби форму заяви можна відредагувати. Для завершення всіх операцій заява підписується за допомогою Дія.Підпису й відправляється до Фонду натисканням кнопки «Підписати та відправити до ПФУ».

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