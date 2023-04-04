04.04.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

Харків'ян просять не відвідувати кладовищ напередодні та під час великодніх та поминальних днів

Адміністрація КП «Ритуал» зазначила, що раніше ворог активно застосовував засоби дистанційного мінування територій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

«Особливо там, де велись бойові дії та де відстань до кордону країни-агресора становить менше 150 км, існує мінна небезпека.

Територія таких кладовищ повністю не обстежена на наявність вибухонебезпечних предметів та не визнана безпечною. Крім того, не виключається вірогідність артобстрілів і ракетних атак. Тому слід бути вкрай уважними і обережними навіть у місцях, які віддалені від зони боїв та окупації», - зазначили у КП «Ритуал».

Прибрати біля могил та вшанувати пам’ять померлих можна буде після повного розмінування територій, про що підприємство повідомить на сторінці у « Facebook ».

Інформацію щодо ритуальних послуг можна отримати в диспетчерській службі за номером 16-40 або через чат-бот.



