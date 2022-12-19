19.12.2022 18:43 Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли 7 населених пунктів Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 19 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Окупанти обстріляли 7 населених пунктів Харківщини



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на Генштаб України, протягом доби противник завдав 1 ракетного удару, а також здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БпЛА “Шахед-136”, 23 з яких збили Сили оборони України.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші позиції в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник стріляв по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового Харківської області.

Українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ і 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 2 пункти управління та 2 райони зосередження живої сили противника.