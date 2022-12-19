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19.12.2022  18:43   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли 7 населених пунктів Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 19 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Окупанти обстріляли 7 населених пунктів Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Генштаб України, протягом доби противник завдав 1 ракетного удару, а також здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БпЛА “Шахед-136”, 23 з яких збили Сили оборони України.
 
  • На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші позиції в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Дворічна Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник стріляв по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового Харківської області.
 
Українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ і 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників. 
 
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 2 пункти управління та 2 райони зосередження живої сили противника.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що загарбникі були настільки впевнені у пермозі над Україною, що у окупантів під час вторгнення було їжи та боєприпасів лише на три доби.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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