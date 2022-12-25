25.12.2022 15:05 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 26 грудня

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що вночі у східних областях, вдень у західній частині дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у більшості областей місцями туман, у північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 6-8° тепла.