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25.12.2022  15:05   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 26 грудня

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

погода в Україні 26 грудня
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що вночі у східних областях, вдень у західній частині дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.
 
Вночі та вранці у більшості областей місцями туман, у північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.
 
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
 
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 6-8° тепла.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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