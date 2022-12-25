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25.12.2022  14:30   Віталій Хінєвіч

Медики врятували харків'янина

Реанімаційні заходи успішно провели медичні працівники.

медики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Повідомляється, що 23 грудня у людини настала клінічна смерть, внаслідок легеневої емболії. 
 
Провівши успішні реанімаційні заходи під час обслуговування екстреного виклику, бригада ЕМД № 804 у складі фельдшера Катерини Щетіної, фельдшера Дмитра Штофеля та водія Юрія Бутенко, «повернула до життя» 89-річного харків‘янина. 
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли Харківську область.
 
Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  происшествие, харьков
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