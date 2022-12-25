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25.12.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Харківську область (фото)

Поліція щодня документує воєнні злочини окупантів проти мирного населення Харківщини.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 24 грудня близько 08:30 військові країни-агресора здійснили мінометний обстріл села Подоли Куп’янського району.
 
В результаті ворожої атаки загинув 72-річний місцевий житель. Його 74-річна дружина з осколковим пораненням доставлена до лікарні.
 
Зранку ворог двічі обстріляв місто Вовчанськ. 
 
Опівдні ворог вдарив по околиці села Грушівка на Куп’янщині. Вдень під ворожий вогонь потрапили селища Хатнє та Амбарне Великобурлуцького району. російські війська також обстріляли територію біля села Уди у Богодухівському районі.  
 
Харківська область
 
Вночі окупанти знову накрили артилерійським вогнем прикордонний Вовчанськ. В зоні ураження опинилися домоволодіння громадян, пошкоджень зазнали кілька будинків.  
 
В усіх випадках жертв серед населення не зафіксовано.
 
За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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