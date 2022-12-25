25.12.2022 11:55 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники комплексно відновлюють водоводи

Комунальники оперативно ліквідують ушкодження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 25 грудня, аварійно-відновлювальні бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» взяли до роботи 14 позаштатних ситуацій на водоводах у всіх районах міста.

Вчора було оперативно ліквідовано 13 пошкоджень на ділянках зовнішніх мереж та упорядковано 7 оглядових колодязів. Масштабні ремонти на магістралях провели в Салтівському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах, де реставрували мережі та оглядові колодязі, перевіряли та встановлювали запірну арматуру та пожежні гідранти.

Як повідомили на підприємстві, всі служби та підрозділи працюють надійно та злагоджено, тим самим забезпечуючи харків'ян якісними послугами водопостачання та водовідведення. Комплексні заходи на об'єктах водопровідного та каналізаційного господарств міста виконують висококваліфіковані та досвідчені майстри. Ремонтні бригади мають у своєму розпорядженні все необхідне проведення оперативних, поточних ремонтних і профілактичних робіт.

Своєю чергою спеціалістами лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце аварійної ситуації, точну адресу та надавати номер телефону заявника для уточнення.