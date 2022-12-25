25.12.2022 12:35 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав із Різдвом

Харківський міський голова привітав із Різдвом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.

Христос народився!

Одне з найважливіших і величніших свят - Різдво Христове. Свято надї та миру відзначаємо в часи війни.

Тож молимося за наших хлопців, які боронять Харків та Україну і в окопах виборюють майбутнє наших дітей. За возз‘єднання родин, що роз‘єднала війна! За якнайшвидшу нашу Перемогу і настання миру!

Певен, що у день Різдва Христового ці наші молитви мають особливу силу!