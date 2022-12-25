    
Главная Новини Харкова Суспільство Ігор Терехов привітав із Різдвом
25.12.2022  12:35   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав із Різдвом

Харківський міський голова привітав із Різдвом.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.
 
Христос народився!
 
Одне з найважливіших і величніших свят - Різдво Христове. Свято надї та миру відзначаємо в часи війни. 
 
Тож молимося за наших хлопців, які боронять Харків та Україну і в окопах виборюють майбутнє наших дітей. За возз‘єднання родин, що роз‘єднала війна! За якнайшвидшу нашу Перемогу і настання миру! 
 
Певен, що у день Різдва Христового ці наші молитви мають особливу силу!
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харьков, игорь терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.12 Надзвичайні події Медики врятували харків'янина 25.12 Суспільство Віфлеємський Вогонь Миру привезли в Храм Іоана Богослова   25.12 ЖКГ Харківські комунальники комплексно відновлюють водоводи
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 