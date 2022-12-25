25.12.2022 13:00 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 25 грудня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 25 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Рава-Руська» - 0 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Грушів» - 0 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Краківець» - 0 л/а, 5 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

За добу 24 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 104 тисячі осіб та 21 тисяча транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 49 тисяч осіб. 33 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 55 тисяч осіб, 52 тисячі з них – наші співгромадяни.