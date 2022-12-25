    
Главная Новини Харкова Ситуація з виїздом із України 25 грудня на західних пунктах пропуску
25.12.2022  13:00   Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 25 грудня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

кордон

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 25 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Рава-Руська» - 0 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Грушів» - 0 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Краківець» - 0 л/а, 5 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).
За добу 24 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 104 тисячі осіб та 21 тисяча транспортних засобів.
 
З України минулої доби вибули 49 тисяч осіб. 33 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
 
До України за минулу добу прослідували 55 тисяч осіб, 52 тисячі з них – наші співгромадяни.
 
Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.12 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 23 грудня на західних пунктах пропуску 22.12 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 22 грудня на західних пунктах пропуску 21.12 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 21 грудня на західних пунктах пропуску
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 