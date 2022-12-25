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25.12.2022  13:30   Василій Голосний

Віфлеємський Вогонь Миру привезли в Храм Іоана Богослова

Харківські пластуни - представники Національної скаутської організації України привезли до Іоано-Богословського храму Вифлеємський Вогонь Миру.


Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Символічний вогонь був запалений у місці народження Христа. Вогонь доставляють до міст України, зокрема він прибув і до Харкова.
 
На заході був присутній Харківський міський голова Ігор Терехов, представники Харківської області, у тому числі Олег Синєгубов.
 

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Тэги:  харьков, віфлеємський вогонь миру, игорь терехов
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