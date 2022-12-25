25.12.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

Криголам «Ноосфера» починає новий антарктичний сезон

24 грудня 2022 року, флагман українського науково-дослідного флоту – криголам «Ноосфера» вирушив з Кейптауна.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Повідомляється, що Капітаном судна, як і минулого разу, є Павло Панасюк.

«Нинішня експедиція є спільною українсько-польською і фінансована переважно Польською антарктичною програмою (що є дуже помічним для нас в умовах скороченого через повномасштабну війну бюджету). Тож спочатку «Ноосфера» вирушить до польської антарктичної станції «Арцтовський», яка знаходиться на острові Кінг Джордж»,- зазначили в Національному антарктичному науковому центрі.

Потому на криголам доставить вантажі, і що дуже важливо, українську команду технічних спеціалістів на нашу станцію «Академік Вернадський». Ці фахівці попри всі складнощі мають завершити розпочату модернізацію інфраструктури станції. Цього сезону в планах заміна системи опалення, облаштування нового майданчика для зберігання човнів, роботи з заземлення дизельної та головної будівлі станції, а також низка інших невідкладних робіт, потрібних для успішної зимівлі 28-ї УАЕ.

Далі, криголам вирушить на українську станцію «Академік Вернадський», куди доправить вантажі й команду технічних спеціалістів, які мають завершити модернізацію інфраструктури станції. Зокрема, цього сезону в планах заміна системи опалення, облаштування нового майданчика для зберігання човнів, роботи з заземлення дизельної та головної будівлі станції, а також інші нагальні роботи, потрібні для успішної зимівлі 28-ї Української антарктичної експедиції.

«Ноосфера» йде до Антарктиди з великим тризубом на борту (розміром 1.25 м на 1.05 м). Два малі Державні Герби України були встановлені восени цього року під командуванням капітана Олександра Гришка під час ремонту та підготовки судна до антарктичного рейсу. Наші символи посіли чільне почесне місце – на фальштрубах з правого та лівого борту судна.

Очікується, що криголам дістанеться «Вернадського» до кінця січня наступного року.